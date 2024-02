Calcio | arriva il nuovo portiere Foligno | c’è Marinaro

(Di sabato 10 febbraio 2024)– Domani, in occasione della trasferta sul terreno dell’Amerina, ilsi presenterà con due novità. Ilallenatore Michele Proietti, subentrato ad Andrea Bobbi e l’arrivo di un: Emilio. Operazione quest’ultima alla pari dell’arrivo dell’allenatore Proietti a conferma che i vertici societari per provare a tirarsi fuori da una preoccupante posizione di classifica nel tentativo di evitare la retrocessione. In merito all’arrivo del 22enne, in passato il neo ‘numero uno’ ha indossato la casacca dell’Ascoli, della Fiorentina e della Ternana.che da ieri l’altro si è messo subito a disposizione dell’allenatore Proietti. Difficile ipotizzare, però, se ...

Calciomercato Milan , per Serhou Guirassy non è ancora finita. Per i rossoneri c’è ancora una possibilità: Ecco cosa serve Il profilo di Serhou ... (dailymilan)

E’ in arrivo una novità rivoluzionaria nel calcio , ad imitazione di ciò che già accade in altri sport come rugby e pallanuoto: il cartellino blu che ... (feedpress.me)

RIETI Nuove nubi sul Fc Rieti calcio messa in liquidazione d’ufficio a metà gennaio e per la cui gestione la procura della Repubblica ha aperto un fascicolo - al momento contro ignoti ...L’obiettivo del Mantova dev’essere unicamente questo. Arriva la Triestina: avversario molto scomodo per la squadra di Possanzini, ma con il big match di questa sera contro i giuliani, il Mantova ha la ...Si è appena conclusa a Cork la sfida valevole per la seconda giornata del Sei Nazioni Under 20 2024 e al Virgin Media Park, meglio conosciuto come il Musgrave Park, sono scese in campo l’Irlanda junio ...