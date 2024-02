Calcio a 5 | negli anticipi della 19esima esultano Sandro Abate e L84

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) Gligiornatastagione regolare 2023-2024Serie A dia 5 sono andati in archivio. Ecco come sono andate le cose nelle tre partite in programma. Laè riuscita a spuntarla per 4-3 sull’Active Network, grazie a un primo tempo caratterizzato dalle reti di Galletto, Wilde e Arillo. GoleadaL84: i piemontesi rifilano un perentorio 6-1 al Verona. Nella lista dei marcatori spicca la doppietta di Rescia. Infine l’1-1 fra la Meta Catania e il Came Treviso: botta e risposta sull’asse Vieira, per gli ospiti, e Turmena, per i padroni di casa. Domani in programma: Ciampino Futsal-Feldi Eboli (15.00), Fortitudo Pomezia-Italservice Pesaro (16.00), Cosenza-Olimpus Roma (18.00).