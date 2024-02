Calcio a 5 Mc si rinforza con Lozano | il Sassuolo vuole ripartire La Pro Patria cerca la 12esima vittoria di fila

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Torna in campo dopo il turno di sosta l’A2 Elite ma per il Modena Cavezzo c’è il riposo nella 5^ di ritorno. I gialloblù però hanno inserito in rosa l’argentino con passaporto portoghese Tomas(2004) ex Rosario, che ha convinto dopo qualche settimana di prova. SERIE C1. In campo la 5^ di ritorno e dopo un avvio di 2024 col freno a mano tirato (2 punti in 3 gare) ilscivolato a -4 dalla vettarilancio oggi a Palagano (ore 16) nel big match X Martiri che lo affianca al 3° posto. Sfida salvezza da non sbagliare, invece per il Montale ultimo, che va a Imola (ore 15) sul campo dei Rossoblù Imolese che precedono di 3 punti gli orange e il Rimini. Clas. Villafontana e Faenza 35,e X Martiri 31, Crevalcore 28, Parma 19, Forlì e Baraccaluga 18, Aposa 17, Rossoblù Imolese 10, Montale e Rimini 7. ...