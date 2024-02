Cagliari | Ranieri non rischia l’esonero | “lui più di tutti ci può aiutare”

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il primo match di oggi della 24ª giornata del campionato di Serie A trae Lazio si è concluso sul risultato di 1-3. La gara si sblocca al 26? con un autogol di Deiola. Nella ripresa Immobile trova il raddoppio, i padroni di casa accorciano le distanze con Gaetano. Infine il tris di Felipe Anderson. Ilè reduce da quattro sconfitte consecutive e la situazione di classifica è sempre più delicata. La posizione dell’allenatorenon è comunque a rischio. “Sia il mister che la squadra hanno preferito non parlare. La delusione è grandissima, dopo tre sconfitte c’era la volontà di invertire il trend della stagione. È stata una botta pesante, preferiamo concentrarci sulla prossima gara: per questo parlo io e ci metto la faccia”. Sono le dichiarazioni del presidente delTommaso Giulini, al ...

Servirà solo energia positiva. Fiducia per Ranieri E’ la persona che più di chiunque altro ci può aiutare, non per ragioni di riconoscenza di quanto ha fatto qui a Cagliari, tutto l’ambiente, il ...Il presidente non interveniva dalla partita col Venezia che valse la B: «Non dobbiamo portare il campo la paura di una nuova retrocessione» ...Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro ...uscirne da uomini andando ad affrontare le 14 battaglie che rimangono. Fiducia a Ranieri Lui è quello che più ...