Cagliari-Lazio | Romagnoli ammonito | era diffidato | salterà il Bologna

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ammonizione pesante in casaal 68? del match contro ilall’Unipol Domus. Alessioha ricevuto un cartellino giallo dall’arbitro Di Bello per un contatto a palla lontana con Lapadula. Il direttore di gara ha lasciato inizialmente giocare, ma una volta conclusa l’azione è andato ad ammonire il difensore biancoceleste., sarà quindi costretto a saltare il prossimo impegno di campionato contro il. Gli altri diffidati biancocelesti sono Luca Pellegrini e Matias Vecino. SportFace.

Cagliari, 10 feb. - (Adnkronos) - La Lazio è in vantaggio per 1-0 sul Cagliari alla fine del primo tempo del match della 24/a giornata di Serie A, in ... (liberoquotidiano)

La Lazio trova il raddoppio con la rete numero 200 in Serie A in carriera di Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste approfitta della respinta corta di Scuffet e con il destro da posizione defilata ...Grazie alla rete dello 0-2 contro il Cagliari Ciro Immobile ha raggiunto quota 200 gol in Serie A 200 gol in Serie A, questo è l'incredile traguardo raggiunto da Ciro Immobile grazie alla rete dello 0 ...45'+1' Duplice fischio dell'arbitro: finisce in questo momento Cagliari-Lazio. Appuntamento tra quindici minuti per la seconda frazione di gioco. 45'+1' Lampo del Cagliari. Da calcio di punizione ...