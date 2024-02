Cagliari-Lazio 1-3 | Sarri | “Abbiamo ritrovato il divertimento di giocare”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) “Ilper una squadra è importantissimo, è contagioso. Piano piano trascina tutto e diverte chi ci guarda: oggi a tratti lo, era una partita difficile e sporca checercato di pulire. Ila livello casalingo ha un rendimento da metà classifica, hanno rischiato di pareggiare. Siamo stati mentalmente bravi a riprendere in mano la partita dopo l’1-2”. Lo ha detto il tecnico dellaMauriziodopo la vittoria contro il. “Se Immobile torna a segnare con regolarità, è tanta roba. Purtroppo gli anni passano – ha sottolineato l’allenatore biancoceleste ai microfoni di DAZN – e bisogna trovare gli equilibri per dargli continuità. Dicono che siamo una squadra in difficoltà ma i numeri dicono che in ...