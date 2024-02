Cagliari-Lazio 1-3 | Immobile festeggia i 200 gol in serie A con i tre punti

Tre punti importantissimi per i biancocelesti che si portano al sesto posto in attesa delle altre sfide di giornata e riprendono il loro cammino ... (ilgiornale)

Immobile raggiunge quota 200 gol in Serie A: il traguardo dell’ex Juve con la rete del momentaneo 0-2 in Cagliari Lazio Immobile, segnando in Cagliari Lazio la rete del momentaneo 0-2 al 49' del match ...Si è concluso il primo tempo della sfida tra Cagliari e Lazio, primo anticipo del sabato della ventiquattresima giornata di Serie A alla Unipol Domus. Al rientro negli spogliatoi i biancocelesti ...22' Contropiede Lazio: coast to coast di Isaksen, alla fine arriva la conclusione, poco precisa e poco potente. Tutto troppo semplice per Scuffet. 21' Gila costretto a mette la palla in angolo e ...