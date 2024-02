Cadimare affila le armi sui lavori | Il progetto va fermato subito E dalla Portofino spezzina è tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) In una mattinata di inizio febbraio, bagnata da una pioggia fitta ma leggera, nel borgo la vita scorre apparentemente tranquilla. Le donne sono in giro per comprare il pane e la focaccia da mettere in tavola per il pranzo mentre gli uomini fanno campanello fuori dai bar. Accostando l’orecchio non si ascoltano però i soliti discorsi sul calcio o su quanto si stesse meglio quando c’era la lira. E osservando le persone che transitano sulla passeggiata lungomare si nota come, arrivati a un punto preciso, il loro sguardo si incupisca improvvisamente. "Il cantiere che sta lavorando alla rifunzionalizzazione delle aree pubbliche del paese deve fermarsi. Ilche sta prendendo forma non ci piace minimamente". Ecco cosa cova sotto la cenere, ail malcontento per iche avanzano spediti nell’area ...