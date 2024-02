Cadavere di un uomo trovato nel laghetto | giallo a Buccinasco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024)(Milano) – I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti intorno alle 16 di oggi, sabato 10 febbraio, in via45, trae Ronchetto sul Naviglio (Milano), per recuperare unnelle acque delartificiale. Si tratterebbe di unanche se l'identificazione è apparsa sin dai primi momenti molto difficile per l'avanzato stato di decomposizione in cui versava. L'allarme è stato lanciato dal gestore deldopo aver visto galleggiare il corpo. Sul posto due squadre del comando di Milano e il nucleo soccorso acquatico che sta provvedendo al recupero, 118 e polizia.