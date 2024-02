Cadavere di un uomo trovato nel laghetto | è il tuttofare del Principe di Savoia che i familiari cercavano da un mese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Buccinasco (Milano) – I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti intorno alle 16 di oggi, sabato 10 febbraio, in via Buccinasco 45, tra Buccinasco e Ronchetto sul Naviglio (Milano), per recuperare unnelle acque delartificiale utilizzato per la pesca sportiva nella struttura Pianeta Verde. L’, nonostante l’avanzato stato di decomposizione, è stato identificato: si tratta del cittadino di origine peruviana Carlos Omar Camarino Conde, 43 anni,dell’hoteldi, scomparso dal quartiere Barona venerdì 12 gennaio. L'allarme è stato lanciato dal gestore deldopo aver visto galleggiare il corpo. Sul posto due squadre del comando di Milano e il nucleo soccorso acquatico che sta provvedendo al recupero, 118 e polizia.