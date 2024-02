Buoni spesa alle famiglie grazie a Montale Solidale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) Le associazionisi, riunite nel gruppoinsieme al Comune di, hanno raccolto 15mila euro in favore delleresidenti nelle zone del paese colpite dall’alluvione del 2 e del 4 novembre scorso. Sono in distribuzione in questi giorni iacquisto che vengono consegnati ad ognuno dei circa 90 nuclei familiari delle zone della Stazione alluvionate, in particolare Via Alfieri, via Mattei, via Tobagi, via del Chiuso, via Provinciale Pratese. I 15 mila euro sono stati raccoltimolteplici iniziative organizzate dsingole associazioni nei due mesi successivi all’alluvione, in particolare nel ricco programma di eventi natalizi, ma hanno contribuito anche le offerte di singoli cittadini ...