Bundesliga | il Leverkusen si aggiudica il big match con il Bayern

(Di sabato 10 febbraio 2024) Vittoria per il Bayernello scontro diretto con il Bayer Monaco: la squadra di Xabi Alonso allunga in cima allaUna vittoria decisiva per il Bayer, che conferma la testa delladopo la vittoria contro ilMonaco. Le aspirine vincono in casa nello scontro diretto per 3-0: apre le danze Stanisic e nella ripresa a segno Grimaldo e Frimpong nel finale. La squadra di Xabi Alonso con questi tre punti volano a 55 punti, 5 in più dei bavaresi. Il dominio in Germania della squadra di Tuchel è arrivato al capolinea dopo 11 campionati consecutivi?