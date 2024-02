Bundesliga 2023 24 | Bayer Leverkusen show | Bayern Monaco annichilito 3-0 e +5 in classifica

(Di sabato 10 febbraio 2024) Continua a volare il, che nella 21esima giornata disurclassa 3-0 ile manda un segnale fortissimo al campionato. Diventa infatti di 5 punti il vantaggio della formazione di Xabi Alonso in vetta allasui bavaresi primi inseguitori. Le Aspirine passano in vantaggio al 18? con la rete del laterale croato Josip Stanisic, di proprietà proprio deln. A inizio secondo tempo arriva subito il raddoppio della formazione di casa al 50? con Grimaldo, all’ottavo gol in campionato. Nel finale arriva anche il tris con Frimpong, che al 95? firma il suo sesto gol stagionale e chiude la pratica. Ilmantiene così la sua imbattibilità e incrementa il suo incredibile ruolino di marcia, che recita 17 ...

Non si inizia: i tifosi del Leverkusen lanciano oggetti (non contundenti) in campo per protestare contro l'arrivo in Bundesliga di investitori esteri per i diritti televisivi.Per oltre 40 milioni di euro la Juventus potrebbe decidere di iniziare una trattativa. La decisione è stata presa, ma non piace ai tifosi.Le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, match valevole per la ventunesima giornata di Bundesliga 2023/2024.