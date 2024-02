Budapest | un anno dall’arresto di Ilaria Salis | spuntano disegni di lei impiccata

(Di sabato 10 febbraio 2024) Le autorità diproibito il corteo dei neonazisti previsto per questa mattina nel centro della città in occasione del ‘Giorno dell’onore’. Durante l’ultimo corteo era stata arrestata, la giovane italiana al centro delle polemiche per le modalità di detenzione nelle carceri ungheresi. La donna è sotto il mirino delle autorità ungheresi L'articolo proviene da Il Difforme.

Da quasi un anno , per la precisione dall’11 febbraio 2023, l’insegnante trentanovenne Ilaria Salis si trova in carcere in Ungheria, accusata di aver ... (news.robadadonne)

La data scelta coincide con il 'Giorno dell'onore', il corteo neonazista che va in scena ogni anno a Budapest e durante il quale, nel 2023, è stata arrestata Salis. La maestra italiana è da un anno ...La 39enne italiana è detenuta in un carcere di massima sicurezza a Budapest dall’11 febbraio 2023. Salis è stata arrestata esattamente un anno fa, proprio in occasione delle manifestazioni del Giorno ..."Le immagini di Budapest si commentano da sole e confermano i timori della ...Salis si riferisce ai timori per la sicurezza in caso di arresti domiciliari in Ungheria per la 39enne da un anno in ...