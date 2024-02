Budapest | un anno dall’arresto di Ilaria Salis | proibito corteo neonazi

(Di sabato 10 febbraio 2024) Le autorità diildeisti previsto per questa mattina nel centro della città in occasione del ‘Giorno dell’onore’. Durante l’ultimoera stata arrestata, la giovane italiana al centro delle polemiche per le modalità di detenzione nelle carceri ungheresi.: ilDopo la decisione presa dalle autorità L'articolo proviene da Il Difforme.

Da quasi un anno , per la precisione dall’11 febbraio 2023, l’insegnante trentanovenne Ilaria Salis si trova in carcere in Ungheria, accusata di aver ... (news.robadadonne)

"Le immagini di Budapest si commentano da sole e confermano i timori della ...Salis si riferisce ai timori per la sicurezza in caso di arresti domiciliari in Ungheria per la 39enne da un anno in ...L’occupazione del consolato è stata definita “un atto molto grave” da parte di esponenti politici del centrodestra ...A Budapest i neonazisti celebrano il Giorno dell'Onore, anche se la polizia non ha autorizzato cortei. Si temono disordini e contromanifestazioni e a essere preoccupata è soprattutto la famiglia di Il ...