Bucciantini | «Inter | centrocampo di numeri 10! Allenati bene»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024)tra poco in campo all’Olimpico contro la Roma di De Rossi. Marco, dagli studi di Sky Sport, presenta così la sfida SFIDA – Queste le considerazioni di: «Scelte De Rossi? La Roma è giusto che sfrutti queste tre vittorie. I giallorossi hanno battuto l’lo scorso anno, dopo quella poi Inzaghi scelse Calhanoglu in regia e cambiò la storia. Le ultime partite dei giallorossi contro la squadra di Inzaghi sono state troppo passive, giusto giocarsela e sfruttare le tre vittorie.? Faentrambe le fasi, se esplora in campo è una meraviglia il campo sembra vada in discesa. Hanno consapevolezza e mestiere, sono stati scelti, stannoinsieme e sono. Ha un ...