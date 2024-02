Brivido Geolier

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 10 febbraio 2024) Alle due meno dieci i pianeti si sono allineati. Ed ecco l’apparizione che tutti (i superstiti) aspettavano. Dopo 27 anni, scendono sul palco dell’Ariston, anche loro vestiti di nero, i Jalisse. Quanto abbiamo atteso per risentire quel boppone di Fiumi di Parole. E c’è anche quella divinità di Beppe Vessicchio a dirigerli. Tanta emozione, ma quasi subito ci viene in mente Nanni Moretti in Ecce Bomboquando si domanda: «Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o non vengo per niente?». Alla fine, è sempre così, ti si nota di più se resti nel platonico mondo delle idee. Sospesi come angeli di Chagall sopra l’Ariston, ricordo affettuoso di anni migliori. È meglio rimanere esclusi a vita, che apparire fugaci alle due del mattino per poi risparire nella notte. L’attesa dei Jalisse alla fine è stata meglio dei Jalisse. Ma la nottata, come ci ha ripetuto all’infinito Amadeus in ...