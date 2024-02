Bontà e gusto della pizza tradizionale napoletana a Bergamo | apre L’Antica Pizzeria Da Michele

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 10 febbraio 2024). Una ‘fetta’ di Napoli arriva in città con i suoi gusti e le sue tradizioni.Daufficialmente ala sua quarantottesima sede in pieno centro, precisamente in viale Papa Giovanni XXIII, 17. Il locale si distingue per i suoi ampi spazi e la luminosità, occupando un’area di circa 500 mq, in grado di consentire una grande affluenza e maggiore comodità ai clienti. Il conceptesalta la tradizione, richiamando lo stilesede storica di Napoli. Quello di AnticaDaè ormai un consolidatissimo franchising che esporta la qualitàin tutto il mondo, grazie a ...