Bomba sul rapido 904 | si riaprono le indagini La mafia contro lo Stato

(Di sabato 10 febbraio 2024) Firenze, 10 febbraio 2024 – La strategia mafiosa di attaccare lo, per intimidirlo e costringerlo a trattare, sarebbe iniziata il 23 dicembre del 1984, con la strage del904. Ne è convinta la Dda di Firenze, che, a quasi 40 anni di distanza dall’esplosione sul treno Napoli-Milano, nella galleria dell’Appennino tra Firenze e Bologna, che provocò 16 morti e 260 feriti, ha riaperto le. Già alla fine del 1984, con le dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta e i mandati di cattura emessi da Giovanni Falcone in vista del maxiprocesso (il cosiddetto blitz di San Michele), Cosa nostra, guidata da Totò Riina, si sarebbe sentita minacciata. E per tutta risposta, avrebbe spoin Continente il terreno dello s, come avverrà anche nelle sanguinose stragi degli anni ’90 che colpirono ...