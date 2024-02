Bologna | i convocati per il Lecce | la scelta su Ndoye

Thiago Motta ha diramato l'elenco dei convocati per Milan-Bologna di domani sera a 'San Siro'. Alexis Saelemaekers era in dubbio fino a ieri (pianetamilan)

Il Bologna ha diramato la lista dei Convocati per la partita in programma domani al Dall'Ara contro il Sassuolo. Dall'elenco dei Convocati ... (calciomercato)

Il Bologna affronta il Lecce al Dall'Ara e Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per la partita. Non ci sarà Aebischer... (calciomercato)

Per Bologna parte un Lecce con la volontà di fare la prestazione come sempre, con la speranza di aggiungerci la determinazione giusta per fare punti. Da parte nostra ci deve essere la volontà di fare ...I numeri dicono: 22 incontri, con 3 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, 22 gol fatti e 36 subiti. Questo il bilancio tra Bologna e Lecce in campionato, tra Serie A e Serie B. La squadra ora allenata ...In vista del prossimo impegno di campionato contro il Bologna, mister Roberto D'Aversa ha stilato la lista dei calciatori che domani calcheranno il terreno dello stadio Dall'Ara Falco: "Krstovic è ...