Bodybuilder muore a 34 anni | messaggio straziante | “Domani è il mio compleanno | si può fare festa in paradiso?”

Il bodybuilder Alfredo Martin , noto come Heroe Fitness sui social , è morto all’età di 30 anni. Le cause della morte sono ancora da accertare ma, ... (ilfattoquotidiano)

Piscinas. Una donna di 93 anni è morta in seguito ad un incidente avvenuto all'interno della sua abitazione. L'anziana avrebbe perso l'equilibrio ...Nicola Ciampa, noto bodybuilder, è mancato mentre si stava allenando: il 29enne è morto in palestra sotto gli occhi della fidanzata.Una giornata di allenamento come tante si è trasformata in tragedia per Nicola Ciampa, 29 anni, un giovane militare e appassionato di bodybuilding e karate. Il tragico evento si è verificato in una ...