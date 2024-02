Blitz di Ultima Generazione contro la sede di Leonardo | «A Gaza i civili vengono uccisi anche con armi italiane» – Il video

Blitz di Palestina Libera con la partecipazione di Utima Generazione stamattina a piazza Monte Grappa, a Prati: sei attivisti sono stati fermati dalla polizia dopo aver lanciato vernice rossa contro l ...Il controllo è avvenuto nell'ambito di una serie di attività che, solo nell'ultima settimana, hanno portato all'identificazione di 294 persone, 27 veicoli e nove esercizi commerciali tra Mestre e ...Nel caso in cui il Sunderland dovesse però rimanere in Championship, si prevede che la Lazio tornerà in estate, e con un budget maggiore, per tentare il doppio blitz: Clarke e Bellingham. Su ...