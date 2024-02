Blitz di notte dei carabinieri in due appartamenti a Bollate | un arresto e una denuncia

Tensione nella frazione Sopraponte a Gavardo , in provincia di Brescia, dove un uomo di 74 anni in stato confusionale si è barrica to in casa , da ... (ilfattoquotidiano)

Per lei sono scattate le manette, per lui una denuncia. È successo a Bollate (hinterland nord di Milano) nella notte tra sabato e domenica 10 febbraio; nei guai una donna di 48 anni e un 47enne, ...Dopo le richieste dei residenti, la polizia municipale è intervenuta con controlli a tappeto. Verbali per un'attività che diffondeva musica a tutto volume e un'altra che occupava abusivamente quasi 17 ...Quattro uomini di 22, 23, 38 e 43 anni - tutti italiani - sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto mentre stavano cannibalizzando un’auto rubata in via Brunelleschi a Cesano Boscone nella ...