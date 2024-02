BigMama canta la forza delle donne | il look a Sanremo dice | prendiamoci lo spazio che meritiamo

(Di sabato 10 febbraio 2024) La chiamavano "cicciona" e le tiravano le pietre, ma a 23 anni si è presa il Festival diinfiammando l'Ariston.offese e della rabbia non sa che farsene: oggi è più forte dell'odio.

Stasera a Sanremo ci sono le cover e i duetti . Ecco la scaletta con l’ordine d’uscita dei canta nti, ora per ora (corriere)

BigMama è una delle rivelazioni di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante originaria di Avellino è in gara con il brano "La rabbia non ti basta" e, ...BigMama, testo completo di “La rabbia non ti basta”, la canzone con cui partecipa al Festival di Sanremo 2024. Il significato del brano e delle parole ...4.200.643 squadre iscritte, centinaia e centinaia di leghe, migliaia di tweet su X e post su Intagram. Quest'anno Sanremo passa anche dal Fantasanremo, il fantasy game basato sulla ...