Big Mama | chi è la fidanzata della cantante rivelazione di Sanremo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tra le rivelazioni di questa edizione 2024 del Festival dic’è stata sicuramente Big, trascinante sul palco e fuori con il brano “La rabbia non ti basta”. Proprio quel testo è stato scritto dallainsieme alla. Di chi si tratta? Di Maria Lodovica Lazzerini, come rivelato dalla stessa Big(al secolo Marianna): Ho scritto io il testo, ci tengo molto, in studio c’era la mia ragazza Maria Lodovica Lazzerini che è una bravissima autrice e mi ha aiutata con le melodie. Sentire il suo nome accanto al mio prima di salire sul palco sarà bellissimo”. Maria Lodovica Lazzerini non è un personaggio famoso e su di lei non si sa molto. Ha un profilo Instagram con oltre 6.000 follower e in occasionepartecipazione adi Big ...