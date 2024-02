Biathlon | startlist inseguimento maschile Mondiali 2024 | orario | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) Domani, domenica 11 febbraio, proseguiranno a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, idi: la seconda ed ultimadella quarta giornata sarà la 12.5 km pursuitdelle ore 17.05, che vedrà al via i primi 60 classificati della sprint odierna. L'Italia sarà rappresentata da quattro azzurri: Tommaso Giacomel partirà 15° a 1'43" dalla testa della, mentre Lukas Hofer scatterà per 18° a 1'48", poi Didier Bionaz sarà al via per 28° a 2'20" ed infine Patrick Braunhofer sarà al via per 52° a 3'28".