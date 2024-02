Biathlon | start list inseguimento maschile Mondiali 2024 Nove Mesto | italiani in gara e pettorali di partenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) Domenica 11 febbraio sarà il momento delladidiin Repubblica Ceca. Unatutta da vivere aNa Morave, sede deidi. Quattro gli azzurri. Tommaso Giacomel scatterà per quindicesimo a 1’43”, mentre Lukas Hofer sarà diciottesimo a 1’48”. A seguire Didier Bionaz, ventottesimo a 2’20”, mentre Patrick Braunhofer sarà inper cinquantaduesimo a 3’28”. Ladell’diaidi. 1 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:00 2 yrg BOE Johannes Thingnes NOR ...