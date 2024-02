Biathlon | Mondiali | tripletta norvegese nella sprint e Giacomel 15°

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nove Mesto, 10 feb. -(Adnkronos) - La Norvegia si impone di forza, con unamaschile deididi Nove Mesto. Oro a Sturla Laegreid, senza errori, con il tempo di 25'23?9, 3?5 meglio di Johannes Boe, pur con un errore, e 18?6 prima di Vetle Christiansen, anch'egli con un errore. Prova in chiaro-scuro per gli azzurri. Tommasonon parte benissimo con un errore al primo poligono, poi però sale di giri e non sbaglia più, fino al finale, nel quale si trova costretto a cedere qualche posizione, anche per la rottura della cinghia prima dei tiri a terra. E' 15° a 1'43?4. Lukas Hofer conduce una gara molto ordinata e intelligente: si prende i suoi tempi al tiro e non sbaglia mai, la condizione fisica è migliorata e, all'uscita dalla seconda serie di tiri è il migliore italiano. Cede poi qualcosa nel finale ma termina 18° a 1?48. Per Didier Bionaz, invece, gli errori sono due, uno per serie di tiri, e la gara è in salita. Il valdostano spinge veloce sugli sci e recupera terreno, chiudendo al 28° posto con 2'20?1 di ritardo. Infine 52° Patrick Braunhofer, con un errore e 3'28?3 di svantaggio.