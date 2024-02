Biathlon Mondiali Nove Mesto 2024 | sprint maschile È il format più amato dagli uomini italiani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sabato 10 febbraio assisteremo alla, terza delle dodici competizioni dalle quali èo il programma deidi, in corso di svolgimento ana Morave. Ilconferirà titolo iridato per la XXXIX volta nella storia. La prima fu nel 1974. Questa prova festeggia pertanto il mezzo secolo di vita ed è la prima gara alternativa all’originale “individuale”. Venne difatti concepita all’inizio degli anni ’70, dimezzando distanza e numero di poligoni rispetto all’unico canone esistente all’epoca. La novità principale era rappresentata dai differenti connotati della penalità per ogni errore al poligono. Non un’aggiunta sul tempo, bensì metri in più da percorrere in pista. Senza dubbio, ...