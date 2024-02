Biasin | «Pavard benedizione per la Serie A! All’Inter per un motivo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024)si sta imponendo come uno dei leader dell’Inter. Ma anche Bisseck, quando chiamato in causa, ha sorpreso tutti. I soldi spesi per il francese, visto il rendimento del gigante tedesco, potevano essere spesi in altra maniera? La risposta di Fabrizionel suo intervento a Radio Sportiva INVESTIMENTO – Questa l’analisi di: «? Col senno di poi si potevano fare tantissime cose, puntare su un attaccante più performante rispetto ad Arnautovic e Sanchez e spendere meno per il difensore. Si possono fare tante cose, dopo, io vedo quello che succede adesso: un’Inter prima in classifica che ha vinto 18 delle prime 22 partite che con tutti i suoi effettivi gioca ad un bel livello. Bisseck? Fino ad un mese fa ragionavamo su un prestito, perché non giocava e forse era indietro. Poi è entrato, ci ha fatto ...