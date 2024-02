Bhutan | per il nuovo governo subito il nodo economia e prigionieri politici

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il 25 gennaio ha iniziato il suo secondo mandato da primo ministro Tshering Tobgay, leader del People’s Democratic Party. È il quarto premier delin ordine in tempo dalle prime elezioni libere tenutesi nel 2007. Il re Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ha ufficializzato la sua nomina consegnandoli la sciarpa cerimoniale. La sfida economica delTogbay, già premier dal 2013 al 2018, si trova oggi a dover risollevare un’messa in crisi dalla pandemia e dalla forte emigrazione di giovani in cerca in lavoro, soprattutto verso l’Australia. Il fatto di essere territorialmente incastrato fra Cina e India impone alil costante confronto con le pretese e gli aiuti di Pechino o di Nuova Delhi. Proprio il rapporto con l’India vede una serie di alti e di bassi: il ...

