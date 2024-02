Berrettini | che disfatta | è successo poco fa | ci mancava anche questa

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 10 febbraio 2024) Prosegue il momento nero del tennista romano che non riesce ad uscire dal tunnel: l’ultima notizia rischia di metterlo in ginocchio Il 2024 è iniziato nel segno dell’Italia e soprattutto nel segno di Jannik Sinner che ha conquistato a Melbourne l’Australian Open il primo slam della sua carriera al termine di una epica rimonta in finale contro Daniil Medvedev. Tutto il Belpaese ha tifato e celebrato il ragazzo di San Candido che è stato poi accolto al ritorno in patria prima dalla premier Giorgia Meloni e poi, insieme ai compagni di Coppa Davis, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella., altro disastro: la situazione peggiora (LaPresse) – rompipallone.itNon per tutti gli azzurri, però, il momento è così fiorente. Se Musetti sta affrontando un periodo di involuzione che l’ha visto vincere solamente quattro match ufficiali da ottobre 2023 ad oggi, ...