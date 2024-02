Bergamo | emergenza del gioco d’azzardo | “Bet on your self” | il progetto che intercetta e previene il fenomeno

(Di sabato 10 febbraio 2024). Scommetti su te stesso. Un valido consiglio ma anche la traduzione di “Bet on”, titolo scelto per ilche vede all’opera l’Ambito territoriale die la Coop sociale onlus Il Piccolo Principe, in collaborazione con Ats e Comune, con l’obiettivo dire e prevenire ildel. L’iniziativa, partita ad aprile 2023, ha coinvolto due quartieri della città, Carnovali e Longuelo, i cui cittadini si sono dimostrati particolarmente attenti e sensibili alla tematica, aderendo a un’innovativa modalità di intervento sul territorio. “Bet on” è una sperimentazione mai avviata prima – spiega Marcella Messina, assessora ai servizi sociali del ...

LA SVOLTA. Operai in azione sulle principali arterie. Tra la 42 e la Cremasca già riempito un container. Trovati anche vari materassi, un freezer e due divani.Sono 12.000 le persone che soffrono di ludopatia a Bergamo, ma solo una minima parte (445 casi) viene presa in carico dai Servizi Sociali del Comune ...Vieni a provarla nella nostra sede Iperauto di Merate (LC), in via Bergamo 34. Per qualsiasi informazione ...assistenza alla frenata d'emergenza, Lane Keeping (mantenimento corsia), hill start assist ...