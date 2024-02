Bella carognetta Amadeus Fiorello fregato in diretta | l' annuncio al Tg1

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si avvicina a grandi passi la serata finale di questo 74esimo Festival di Sanremo, l'ultimo atto di un'edizione da record. Il finale sarà col botto:, il direttore artistico, ovviamente alla conduzione. E il co-conduttore sarà: insomma, lo spettacolo è assicurato: il migliore degli epiloghi possibile. E su questa sua co-conduzione, interpellato da Tv Sorrisi e Canzoni, lo showman siciliano ha svelato qualche dettaglio interessante. "Se dobbiamo essere precisi io sapevo già, andando a Sanremo con Viva Rai2, di dover fare una cosa l'ultima serata del festival: entravo sul palco, facevo un pezzo comico e me ne andavo", premette. Già, il punto è che gli accordi sono poi stati cambiati a sorpresa: "Non sapevo che avrei fatto tutta la puntata - riprende-....

Non sapevo che avrei fatto tutta la puntata! Bella “carognetta” Amadeus...Ha goduto nel farmi il tranellino con l’annuncio in diretta al Tg1. Però il nostro rapporto è bello così e il Festival vive ...Bella carognetta Amadeus… Ha goduto a farmi il tranellino con l’annuncio in diretta al Tg1”. Ha però ammesso che il loro rapporto d’amicizia è bello proprio perchè è così, spontaneo, e “il festival ...