«Bella biancheria | cosa indossi oggi?» | le accuse al prof di Torino agli arresti per violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 10 febbraio 2024) Giancarlo Di Vella,essore all’università died ex direttore della scuola di medicina legale, èdomiciliari per. Mentre un’inchiesta che ha coinvolto la facoltà di medicina vede un altroessore (Emilio Nuzzolese) indagato con l’accusa di aver falsificato i fogli delle firme. Attestando la sua presenza nella struttura quando invece era altrove. E a filosofia un altro docente (Federico Vercellone) è stato sospeso perché due ex dottorande lo accusano di aver avuto “attenzioni” nei loro confronti. Con chat, email e audio che hanno convinto il rettorato a togliergli incarichi e stipendi per un mese. Anche se qui non risulta formalizzata alcuna denuncia. Giancarlo Di Vella Nei confronti di Di Vella la procura ipotizza ...