Belen | Sanremo le ricorda Elio Lorenzoni? Quel commento «mamma mia» su Quando Finisce un Amore Irama con Riccardo Cocciante

(Di sabato 10 febbraio 2024), in questo momento, si trova a Dubai per motivi di lavoro. Dopo il suo viaggio in solitaria in Scozia, la showgirl argentina è partita nuovamente e, anche questa volta, non aveva detto...

A partire da Belen Rodriguez che dalla vacanza in Argentina con Elio ...Prima della partenza della cantante per Sanremo è circolata la voce di periodo no per lei e il fidanzato Antonio Cirigliano.Belen, in questo momento, si trova a Dubai per motivi di lavoro. Dopo il suo viaggio in solitaria in Scozia, la showgirl argentina è partita nuovamente e, anche questa volta, non aveva ...e un po’ di Sanremo 2012 amarcord: lo spacco di Alessandra Amoroso, anche lei in total black, fa subito spacco di Belen con farfallina-gate. Gli abiti vintage di Lorella, il verde di Mr. Rain I tuffi ...