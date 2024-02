Bce | Panetta | ' si sta rapidamente avvicinando inversione rotta in politica monetaria'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Si stail momento di un'dinell'orientamento della", visto che "l'esame delle condizioni macroeconomiche indica che la disinflazione è in una fase avanzata e che il cammino verso l'obiettivo del 2 per cento prosegue con speditezza". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio, nel corso del suo intervento al 30esimo Congresso di Assiom Forex. "L'esercizio di previsione che la Bce effettuerà in marzo - ha indicato - offrirà utili elementi per valutare le prossime azioni di. Sarà opportuno vagliare non solo la prima mossa, ma anche le diverse opzioni per l'intero sentiero di normalizzazione". "Andranno soppesati benefici e controindicazioni di un taglio dei tassi tempestivo e graduale - ha detto il governatore- rispetto a un allentamento tardivo e aggressivo, che potrebbe accrescere la volatilità dei mercati finanziari e dell'attività economica".