Bayern Monaco | il Ceo | «Per battere la Lazio ci servirà una cosa…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 10 febbraio 2024) Le parole di Jan-Christian Dreesen, CEO del, sulla sfida contro lain Champions League Jan-Christian Dreesen, CEO del, ha parlato a Welt degli obiettivi del club bavarese. BUNDESLIGA – «L’obiettivo di ogni stagione è vincere il campionato. Siamo a un passo dal Leverkusen, quindi non c’è motivo di mettere in discussione questo obiettivo per la stagione. L’atteggiamento di tutti i soggetti coinvolti mi rende certo che vinceremo. Siamo diventati campioni 11 volte di seguito e non vedo nessuno qui che non voglia completare la dozzina. Lo vedo ogni giorno quando guardo dal mio ufficio al campo di allenamento. Io non voglio entrare nei cliché del calcio, ma il titolo è ancora lontano. Il Leverkusen sta facendo un’ottima stagione, ma sono sicuro che prima o poi mostrerà ...