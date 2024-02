Battuti Real e Barcellona ma troppe cadute evitabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si può battere la formazione campione d’Europa in carica e attualmente dominatrice della stagione in corso e finire pensando più al rammarico che alla gioia? La risposta è certamente affermativa se a farlo è l’Olimpia Milano di questa incomprensibile stagione. Al Forum è andata in scena l’ennesima dimostrazione di quanto questa squadra possa davvero fare tutto (ma proprio tutto) e il contrario di tutto. L’Armani ha vinto con ilMadrid, ma non solo, ha battuto anche due volte il, ossia ha colto 3 successi in 4 squadre contro le formazioni ai primi due posti in classifica. Ha superato le formazioni con le quali si sarebbe voluta confrontare tutto l’anno, ma intà diventano solo ’’vittorie di Pirro’’ per tutto quello che di altro ha combinato l’Olimpia in stagione. 17 volte in vantaggio al primo tempo (più ...