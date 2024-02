Bastoni | «Sfogo? Per il primo tempo! Ci siamo parlati»

Leggi tutta la notizia su inter-news

A BERSAGLIO – Alessandro è felicissimo per il gol in Roma-Inter: «Al di là del gol personale mi sono sfogato per il tempo che abbiamo fatto, non l'avevamo fatto con la testa giusta e abbiamo chiuso in svantaggio meritatamente. Poi ci e l'abbiamo ribaltata. Sull'aspetto emotivo e mentale la Roma ci ha messi in difficoltà, sono entrati più carichi e con voglia di vincere. Ma l'importante è averla messa di nuovo in piedi».