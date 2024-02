Bastoni racconta l’intervallo di Roma-Inter e la telefonata di Inzaghi | “Primo tempo inguardabile”

L`Inter di Simone Inzaghi ha un grande obiettivo per la sfida di domani contro la Roma: la vittoria. Un traguardo scontato, forse, ma non così semplice da centrare..Alessandro Bastoni, nel corso degli ultimi giorni, ha svelato un clamoroso retroscena di calciomercato raccontando che nell`estate del suo approdo ufficiale all`Inter.Venendo agli aspetti più prettamente tattici, in fase di possesso Bastoni si sdoppia infatti in più ruoli: è il primo regista nerazzurro, quello più arretrato rispetto a Calhanoglu, ma si applica ...