Bastoni: «Non da Inter, poi chiamata di Inzaghi! Ecco cosa ci ha detto» (Di sabato 10 febbraio 2024) L’Inter non si ferma ancora, nonostante qualche difficoltà risponde con i fatti e chiude 2-4 contro la Roma. Alessandro Bastoni, Intervenuto su Dazn, parla della vittoria. – L’Inter festeggia allo stadio Olimpico di Roma, dove trova una vittoria in rimonta e tre punti importantissimi. Così Alessandro Bastoni commenta la sfida: «Primo tempo complicato? No, inguardabile! Non eravamo noi sotto il punto di vista fisico, tecnico, mentale, siamo scesi male. Nel primo tempo loro ci hanno mangiati, questa è la verità. Ci siam parlati, ci ha chiamato il mister nello spogliatoio in vivavoce e ci ha detto semplicemente che dovevamo essere noi. Quelli che eravamo fino a pochi giorni fa. Siamo scesi in campo nel secondo tempo e lo abbiamo fatto vedere. Penso che più che tattico tutte le partitesi ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di sabato 10 febbraio 2024) L’non si ferma ancora, nonostante qualche difficoltà risponde con i fatti e chiude 2-4 contro la Roma. Alessandrovenuto su Dazn, parla della vittoria. – L’festeggia allo stadio Olimpico di Roma, dove trova una vittoria in rimonta e tre punti importantissimi. Così Alessandrocommenta la sfida: «Primo tempo complicato? No, inguardabile! Non eravamo noi sotto il punto di vista fisico, tecnico, mentale, siamo scesi male. Nel primo tempo loro ci hanno mangiati, questa è la verità. Ci siam parlati, ci ha chiamato il mister nello spogliatoio in vivavoce e ci hasemplicemente che dovevamo essere noi. Quelli che eravamo fino a pochi giorni fa. Siamo scesi in campo nel secondo tempo e lo abbiamo fatto vedere. Penso che più che tattico tutte le partitesi ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

" "Primo tempo complicato Primo tempo inguardabile, non eravamo noi. Poi nell’intervallo ci ha chiamato il mister in vivavoce e ci ha detto di ...

Ordinato e granitico nella propria area, non si tira indietro quando c'è da sporcarsi le mani. BASTONI 7,5 - Staziona spesso e volentieri nella metà campo della Roma, anzi soprattutto negli ultimi 25 ...

Il 4-2 di Bastoni non fa altro che chiudere la partita. Di fronte alla potenza dell’Inter la Roma non esce distrutta. Non è solo l’approccio coraggioso, i due gol di Mancini ed El Sharaawy che l’hanno ...