Basket | Serie A | scatta il ventesimo turno | orari e dove vedere le gare

(Di sabato 10 febbraio 2024) Bologna, 10 febbraio 2024 – Ultimo ballo per il campionato diA ditargato Unipolsai prima di una pausa lunga tre settimane e dedicata agli appuntamenti delle Final Eight di Coppa Italia di Torino e delle nazionali. Ildella regular season – quinto del girone di ritorno – comincerà quest’oggi, sabato 10 febbraio, con la sfida in programma alle ore 19 (match in diretta su DAZN ed Eurosport 2) a Casale Monferrato tra la Bertram Yatchs Tortona, che dopo l’arrivo in panchina di coach De Raffaele sembra aver trovato la giusta quadratura come dimostrano i tre successi consecutivi con cui si presenterà all’appuntamento, e la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, reduce dal primo sigillo dell’era Markovic sulla panchina biancoblù. Il primo match in calendario domenica 11 febbraio è invece quello che si ...