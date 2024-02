Basket giovanile Despar under 17 porta a casa il derby con la Vis

(Di sabato 10 febbraio 2024) In una settimana ricca di stracittadine per il vivaio granata, sorride laU17 Silver di coach Villani nelmolto teso indella Vis Ferrara, seconda in classifica e con rinforzi dalle compagini di Eccellenza. La 4 Torri trova la terza vittoria consecutiva: rimane sempre al comando fino a raggiungere il +20: nell’ultimo quarto i granata crollano, anche emotivamente, ma mantengono i nervi saldi e il vantaggio minimo perre ala gara 68-70. La vittoria li proietta verso i piani alti della classifica, con un buon bilancio rispetto all’inizio campionato. Bene nelin famiglia con il Cus Ferrara anche gli Aquilotti: i piccoli granata degli istruttori Malfatto e Perugini vincono cinque tempi su sei per il risultato finale di 16-8 (67-15 a punti) al Pala 4T. ...

Terza giornata di ritorno del campionato under 19 Eccellenza che vede la Bondi Vis affrontare in casa la Pall. Bernareggio 99. Primo quarto dove la ... (sport.quotidiano)

Il Pesaro Basket perde la sua prima partita della stagione contro l'Auxilium Osimo, ma mantiene la prima posizione. La Vuelle B vince la quarta partita consecutiva, mentre la Real Basket e Montecchio ...Mini intervallo per rifiatare e riordinare le idee, dove si chiede alle ragazze maggior attenzione e determinazione, pronti via si parte e subito le giovani biancoazzurre dimostrano di aver ascoltato ...Diritti (Italia) Napoli, Roma, Venezia: una rete promossa da Save the Children, Forum Disuguaglianze e Diversità e Yolk per offrire un percorso di crescita a 300 ragazze in situazioni di vulnerabilità ...