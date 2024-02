Basket Eurolega | un eroico Belinelli non basta | la Virtus cede al Monaco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Bologna, 9 febbraio 2024 – Passo falso casalingo per laSegafredo Bologna che nella ventiseiesima giornata di regular season diviene sconfitta per 78-81 dal. Una sconfitta non indifferente per la compagine allenata da Luca Banchi che perde un importante duello in chiave terzo posto per la classifica generale di. Il duo Jordan Loyd, autore di ventiquattro punti, e l’immancabile Mike James (21) sono i trascinatori per la compagine monegasca che inanella la quinta vittoria consecutiva e si conferma una delle certezze della competizione. I padroni di casa, che conservano il vantaggio negli scontri diretti grazie al successo dell’andata, sono capaci di riaprire una partita che all’intervallo li ha visti in ritardo di dieci lunghezze. L’esperienza e la bravura dell’evergreen Marco ...