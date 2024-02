Basket a2 donne Vigarano con l’Alpo Serve la gara perfetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Dopo il ko di misura a Rovigo, la Giara del coach Andrea Castelli oggi pomeriggio (ore 18.30) ritornerà fra le mura amiche del Palaper ospitare una delle formazioni più in forma del momento: l’Ecodem Alpo del coach Nicola Soave, reduce da sei successi consecutivi, che approderà acon solamente quattro ko alle spalle. Contro le veronesi la Giara sarà ancora priva di Tintori, che ritornerà a disposizione nellacontro Umbertide di sabato 17, possibile che la lunga Meglioli (classe 2005), già in campo con l’Under 19 vittoriosa contro San Lazzaro, possa dare una mano alla causa di una squadra che avrà bisogno della cosiddettaper provare a centrare due punti d’oro in ottica salvezza.