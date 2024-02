Barcellona vs Granada – probabili formazioni

L’annuncio di Xavi che ha sconquassato il mondo del Barcellona ha se non altro portato a un’assunzione di responsabilità da parte dei giocatori, che ... (infobetting)

Ventiquattresima giornata de La Liga tra Barcellona e Granada, domenica alle 21. Dopo la brutta sconfitta contro il Villareal, i blaugrana sembrano aver ritrovato lo smalto, che ha permesso loro di po ...Pronostici Liga 2023-24 24a giornata. Analisi, quote e free pick sul campionato di calcio spagnolo in campo dal 9 al 12 febbraio.Di seguito il programma completo dei maggiori campionati europei. In campo Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1 ...