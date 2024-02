Bankitalia | Panetta | Inversione di rotta vicina | 3 condizioni per taglio tassi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 febbraio 2024) “L’esame dellemacroeconomiche indica che la disinflazione e’ in una fase avanzata e che il cammino verso l’obiettivo del 2 per cento prosegue con speditezza. Si sta rapidamente avndo il momento di un’dinell’orientamento della politica monetaria”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Fabio, intervenendo al Forex a Genova. “Nell’attuale contesto di incertezza ogni congettura sul momento in cui avviare l’allentamento monetario è un esercizio sterile, oltre che irrispettoso della collegialità del Consiglio della Bce”, ha aggiunto il governatore della Banca d’Italia. Secondo“ciò che invece dobbiamo ora discutere è quali siano lenecessarie per avviare un allentamento monetario evitando rischi per la ...