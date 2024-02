Bankitalia | aumentare i salari | l’inflazione fa meno paura Panetta in pressing sulla Bce | “Tagliare i tassi”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 febbraio 2024 – La staffetta con Ignazio Visco ha funzionato come meglio non si poteva. E così il nuovo governatore di, nel suo primo intervento all’autorevole appuntamento annuale degli operatori finanziari dell’Assiom Forex a Genova, rimarca e affina appelli e avvisi ai naviganti nel solco di quelli con i quali l’ex numero uno di Palazzo Koch ha chiuso il suo mandato. E, dunque, dall’”accelerazione al consolidamento dei conti pubblici” all’esigenza di ridurre ida parte della Bce, fino alla spinta a rafforzare le riserve patrimoniali delle banche in vista di rallentamenti dell’economia, la nuova guida di Via Nazionale non si risparmia. Ma, a conti fatti, il messaggio più significativo della sua uscita è decisamentenecessità di, impoveriti dalla ...