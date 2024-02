Bandecchi | dimissioni protocollate La maggioranza resta in silenzio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) Non escludo il ritorno, cantava Califano. E a Terni potrebbe accadere. Perché è vero che ledel sindaco, Stefano, sono state consegnate ieri mattina in una laconica lettera di una riga e mezza, con tutti i crismi dell’ufficialità (protocollo numero 0024210 del 9 febbraio 2024), ma è anche vero che il primo cittadino ha venti giorni per ritirarle prima che diventino definitive e irrevocabili. E non è escluso che il redde rationem in corso in Alternativa popolare, il partito che lo sostiene, abbia esiti tali da garantire il ritorno in carica dell’ex patron della Ternana. Perché il problema è tutto lì: nella maretta in. Conche sottolinea a Radio Roma Sound fm90: "Io non volevo dimettermi da sindaco, però ho fatto delle promesse al popolo ternano e io non sono arrabbiato con ...